Motorway отменяет плату на 7 дней
Отдел автомобильных дорог объявил об отмене сборов по двум автомагистралям.
20 кг метамфитамина арестовано в 5 км от границы с Малазией
26 мая в 5 километрах от границы с Малазией, на одном из проверочных пунктов, был остановлен подозрительный... [More...]
Тридцатилетний семейный бизнес в Паттайе
Сегодня мы посетили один из старейших магазинов штор в Паттайе — Curtain Thapprasite. В этом году магазин... [More...]
Тайская Кухня. Остро и Вкусно. Что заказать в ресторане?
Тайская кухня уникальна по количеству специй и различных ингредиентов, придающих особый вкус каждому... [More...]
Ситуация в Таиланде: природные невзгоды
Сильные сезонные дожди и ряд других факторов, таких как оттепели на севере, подъём уровня рек, затопление... [More...]
В Таиланде начинается клубный сезон
Что делать в Таиланде после захода солнца? Спать? Конечно же нет! Специально для любителей красивого... [More...]
Русские музыканты нашли сабай на Волкин Стрит
Паттайя получила своё развитие как курорт в середине ХХ века, а первыми туристами были американские... [More...]
Таиланд делает подарок США, огорчая Россию
Сегодня, в пятницу 20 августа, суд Таиланда пересмотрел решение суда низшей инстанции и постановил... [More...]
Motorway отменяет плату на 7 дней
Отдел автомобильных дорог объявил об отмене сборов по двум автомагистралям. ... [More...]
Таиланд оплакивает уход Его Величества Короля Таиланда
Его Величество король скончался 13 октября 2016 года в 15:52 в возрасте 88 лет, бюро королевской семьи... [More...]
Взрывы на Пхукете 12 августа 2016
Сегодня рано утром в южной части Таиланда прогремело несколько маленьких взрывов, направленных... [More...]
Motorway отменяет плату на 7 дней
Отдел автомобильных дорог объявил об отмене сборов по двум автомагистралям. ... [More...]
Таиланд оплакивает уход Его Величества Короля Таиланда
Его Величество король скончался 13 октября 2016 года в 15:52 в возрасте 88 лет, бюро королевской семьи... [More...]
Motorway отменяет плату на 7 дней
Отдел автомобильных дорог объявил об отмене сборов по двум автомагистралям. ... [More...]
Таиланд оплакивает уход Его Величества Короля Таиланда
Его Величество король скончался 13 октября 2016 года в 15:52 в возрасте... [More...]
Motorway отменяет плату на 7 днейОтдел автомобильных дорог объявил об отмене сборов по двум автомагистралям....
Таиланд оплакивает уход Его Величества Короля ТаиландаЕго Величество король скончался 13 октября 2016 года в 15:52 в возрасте 88 лет, бюро королевской...
Взрывы на Пхукете 12 августа 2016Сегодня рано утром в южной части Таиланда прогремело несколько маленьких взрывов, направленных на дестабилизацию спокойствия населения....
Motorway отменяет плату на 7 дней
Отдел автомобильных дорог объявил... [More...]
Motorway отменяет плату на 7 дней
Отдел автомобильных дорог объявил об отмене сборов по двум... [More...]
Таиланд оплакивает уход Его Величества Короля ТаиландаЕго Величество король скончался 13 октября 2016 года в 15:52 в возрасте 88 лет, бюро королевской семьи Таиланда...
Взрывы на Пхукете 12 августа 2016Сегодня рано утром в южной части Таиланда прогремело несколько маленьких взрывов, направленных на дестабилизацию спокойствия населения. Все эти действия имеют политический..
Motorway отменяет плату на 7 дней
Отдел автомобильных дорог объявил об отмене сборов по двум... [More...]